Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Варшаве состоялся многотысячный марш

Комментариев: 0
СМИ пишут, что в шествии по случаю 100-летия независимости Польши участвовали десятки тысяч человек, в том числе руководители Сейма и Сената, а также члены правительства.
Марш в Варшаве
Марш в Варшаве

В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Событие началась речью президента Анджея Дуды.

Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.

 

 

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Украинцев в Польше предупредили о готовящихся провокациях

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, независимость, марш, Варшава, Анджей Дуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь