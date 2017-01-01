В Лихтенштейне умер 106-летний украинский меценат барон Фальц-Фейн

Уроженец Херсонской области, потомок основателя национального заповедника Аскания-Нова в последние годы был прикован к постели.

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В столице одного из самых маленьких государств Европы Лихтенштейна, Вадуце, скончался известный меценат, уроженец Херсонщины, потомок основателя украинского национального заповедника Аскания-Нова барон Эдуард фон Фальц-Фейн.

Об этом сообщил общественный деятель Артур Рудзицкий на своей странице в Фейсбуке.

“По сообщению Ивана Матвеева, в субботу утром на вилле барона произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили Эдуарда Александровича без признаков жизни“, - написал Рудзицкий .

Позже информацию подтвердил опекун погибшего Адольф Хиб.

“Эдуард фон Фальц умер. Могу это подтвердить“, — сказал он.

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По словам Хиба, “причины пожара пока не выяснены, этим занимается криминальная полиция“. Когда произошел пожар, Фальц-Фейн, который уже несколько лет был прикован к постели, находился дома один.

“Медсестра посещала его в течение двух-трех часов утром и двух-трех часов во второй половине дня“,— сказал опекун.

Рудзицкий также отметил, что барон Фальц-Фейн имел множество наград Украины:

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (24 августа 2012 года) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 21-й годовщины независимости Украины,

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (13 сентября 2007 года) — за выдающийся личный вклад в сохранение украинского культурного наследия, активное участие в развитии природоохранной и эколого-образовательной деятельности биосферного заповедника “Аскания-Нова“ имени Ф. Э. Фальц-Фейна Украинской академии аграрных наук,

Орден “За заслуги“ I степени (15 ноября 2002 года) — за значительный личный вклад в повышение международного престижа Украины, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность,7

Читай также: Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли Орден “За заслуги“ II степени (22 мая 1998 года) — за значительный личный вклад в сохранение украинского исторического и культурного наследия, активное содействие развитию Биосферного заповедника Аскания-Нова имени Ф. Э. Фальц-Фейна,

Орден “За заслуги“ II степени (22 мая 1998 года) — за значительный личный вклад в сохранение украинского исторического и культурного наследия, активное содействие развитию Биосферного заповедника Аскания-Нова имени Ф. Э. Фальц-Фейна, Почётный знак отличия Президента Украины (1994 год) — за многолетнюю бескорыстную деятельность по возвращению на Украину национальных культурных ценностей, личный вклад в обновление заповедника Аскания-Нова,

Почётная грамота Кабинета Министров Украины с памятным знаком (21 мая 1998 года) — за весомый личный вклад и активное содействие в восстановлении историко-культурного наследия биосферного заповедника Аскания-Нова имени Ф. Э. Фальц-Фейна.

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