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В Турции разбился самолет ВВС страны

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На юго-западе Турции разбился учебный самолет. В настоящее время полиция начала расследование инцидента.
Катастрофа произошла в провинции Денизли
Катастрофа произошла в провинции Денизли
Anadolu

В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны потерпел катастрофу учебный самолет военно-воздушных сил страны. Авария произошла в понедельник, 19 ноября, сообщает телеканал CNN Turk.

Возможные причины случившейся авиакатастрофы, модель самолета и число лиц, находившихся на борту во время аварии, на текущий момент, не установлена.

В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы.

По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета.

Самолет British Airways экстренно сел в Берлине

Ранее возле аэродрома в немецком городе Кюкховен столкнулись два ультралегких самолета, погиб один пилот.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Турция, ВВС
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Источник: korrespondent.net

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