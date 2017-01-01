Эксперты описали сценарий гибели подлодки Сан-Хуан
В Аргентине восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает портал La Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при минобороны страны.
Напомним, затонувшую год назад субмарину нашли 16 ноября деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.
В докладе специалистов отмечается, что первый пожар, вполне вероятно, мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины.
Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.
Причем об этом инциденте командование лодки сообщило на берег лишь утром 15 ноября.
После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая начала стремительно уходить на дно.
Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса.
Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус Сан-Хуана был сдавлен на больших глубинах.
Ранее эксперты отвергли возможность столкновения подлодки с другим кораблем в надводном положении, равно как и возможность ее торпедирования, так как никаких свидетельств в пользу этих версий не найдено.
В проекте доклада подчеркивается, что все предложенные версии могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъема субмарины.
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