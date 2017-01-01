Эксперты описали сценарий гибели подлодки Сан-Хуан

Специалисты предположили, что авария на затонувшей субмарине началась с пожара в батарейном отсеке.

Пропавшую подлодку Сан-Хуан обнаружили через год после исчезновения

В Аргентине восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает портал La Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при минобороны страны.

Напомним, затонувшую год назад субмарину нашли 16 ноября деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

В докладе специалистов отмечается, что первый пожар, вполне вероятно, мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины.

Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.

Согласно этой версии, затем Сан-Хуан всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт, после чего подлодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата.

Причем об этом инциденте командование лодки сообщило на берег лишь утром 15 ноября.

После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая начала стремительно уходить на дно.

Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса.

Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус Сан-Хуана был сдавлен на больших глубинах.

Ранее эксперты отвергли возможность столкновения подлодки с другим кораблем в надводном положении, равно как и возможность ее торпедирования, так как никаких свидетельств в пользу этих версий не найдено.

В проекте доклада подчеркивается, что все предложенные версии могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъема субмарины.

Корреспондент.net , аргентинская подводная лодка Сан-Хуан Как сообщал, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

На борту находились 44 человека.

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