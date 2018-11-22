Из Кремля взлетели два вертолета, у одного на тросе схожие на людей силуэты
В Москве из взлетной площадки у Кремля взлетели два вертолета Ми-8, один из которых тащил трос с прикрепленными к нему силуэтами схожими на людей.
Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях москвичи.
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Как сообщает российская газета Бизнес Online, вертолеты кружили над центром города почти два часа.
Живых ли людей тащил вертолет неизвестно.
Отмечается, что официально о полетах над Кремлем не сообщалось. По данным СМИ, на Ми-8 летает президент РФ Владимир Путин, однако он сейчас находится с рабочим визитом в Анапе.
В Москве началось pic.twitter.com/ceVUw0BFSR— Илюша Газлайт (@igap) 22 ноября 2018 г.
Напомним, 22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что от тяжелой болезни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.