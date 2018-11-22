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Из Кремля взлетели два вертолета, у одного на тросе схожие на людей силуэты

Комментариев: 9
Один из Ми-8 нес сетку, на которой крепились три похожих на людей силуэта.
Жители Москвы гадают, что случилось
Жители Москвы гадают, что случилось
скриншот

В Москве из взлетной площадки у Кремля взлетели два вертолета Ми-8, один из которых тащил трос с прикрепленными к нему силуэтами схожими на людей.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях москвичи.

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Как сообщает российская газета Бизнес Online, вертолеты кружили над центром города почти два часа.

Живых ли людей тащил вертолет неизвестно.

Отмечается, что официально о полетах над Кремлем не сообщалось. По данным СМИ, на Ми-8 летает президент РФ Владимир Путин, однако он сейчас находится с рабочим визитом в Анапе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#вертолёт #кремль вот это да

Допис, поширений azuevskiy_anton (@azuevskiy_anton)

Напомним, 22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что от тяжелой болезни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.

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Теги: РФ, Кремль, вертолеты, Ми-8
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Комментариев (9)
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colavova    22.11.2018, 16:46
Оценка:  0
colavova
особая тройка фсб
doc1    22.11.2018, 16:44
Оценка:  0
doc1
Элита развлекается пока быдло за все платит и молчит!
BROKER666    22.11.2018, 16:39
Оценка:  0
BROKER666
очередных безвременно усопших путиных (двойников) отправили на прикормку сомов...
Woodbrother    22.11.2018, 16:38
Оценка:  +2
Woodbrother
Использованных двойников вождя вывозили на утилизацию.
Meritus    22.11.2018, 16:13
Оценка:  +4
Meritus
Зачистка нелояльных к царю.
Колишній-східняк    22.11.2018, 16:04
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Вова, Дима и кто еще?
AntiOlgino    22.11.2018, 16:05
Оценка:  +2
AntiOlgino
и кошелек
AntiOlgino    22.11.2018, 16:05
Оценка:  +5
AntiOlgino
с номерами счетов на Тайване
AntiOlgino    22.11.2018, 16:04
Оценка:  +6
AntiOlgino
Ботоксную эвакуацию отрабатывают?
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