Турция готова стать посредником между Украиной и РФ

Турция готова взять на себя роль посредника при урегулировании инцидента в Керченском проливе.

Эрдоган готов стать посредником между Украиной и РФ по инциденту в Керченском проливе tccb.gov.tr



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта РФ и Украины в Черном море, сообщает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта РФ и Украины в Черном море, сообщает Интерфакс

"В ходе беседы с Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе – ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", – сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.



Эрдоган отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.



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