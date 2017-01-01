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Турция готова стать посредником между Украиной и РФ

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Турция готова взять на себя роль посредника при урегулировании инцидента в Керченском проливе.
Эрдоган готов стать посредником между Украиной и РФ по инциденту в Керченском проливе
Эрдоган готов стать посредником между Украиной и РФ по инциденту в Керченском проливе
tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта РФ и Украины в Черном море, сообщает Интерфакс.
 
"В ходе беседы с Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе – ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", – сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.
 
Эрдоган отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.
 
Ранее сообщалось о телефонном разговоре Эрдогана и Порошенко. Они обсудили ситуацию в акватории Керченского пролива, а также введение военного положения в Украине. Кроме того, Эрдоган обсудил напряженность между Украиной и Россией с Трампом.

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Теги: Украина-Россия, Турция, Эрдоган, посредник
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Источник: korrespondent.net

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