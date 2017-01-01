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В Бразилии самолет упал на дома: есть жертвы

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Два человека погибли и 12 получили ранения в результате падения небольшого самолета на жилые дома.
в Бразилии легкомоторный самолет упал на дома
в Бразилии легкомоторный самолет упал на дома
twitter.com/BombeirosPMESP

В бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома - погибли два человека, 12 пострадали. Об этом сообщает пожарная служба города.

Согласно сообщению, небольшой самолет Cessna 210N разбился в пятницу вечером около 16.00 по местному времени (20.00 по Киеву), упав на несколько домов в северной части города.

Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.

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Ранее на востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет - погибли четыре человека.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Бразилия, дом, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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