В Бразилии самолет упал на дома: есть жертвы
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате падения небольшого самолета на жилые дома.
В бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома - погибли два человека, 12 пострадали. Об этом сообщает пожарная служба города.
Согласно сообщению, небольшой самолет Cessna 210N разбился в пятницу вечером около 16.00 по местному времени (20.00 по Киеву), упав на несколько домов в северной части города.
Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.
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Ранее на востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет - погибли четыре человека.
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