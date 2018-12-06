Удар по олигархам: Выдачу инвестиционных виз приостановит Великобритания

Меры начнут действовать начиная с полуночи 7 декабря.

Великобритания временно приостанавливает выдачу инвестиционных виз начиная с полуночи 7 декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на МВД объединенного королевства, передает Апостроф. Экономика.

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Такое ограничение введено перед проведением в стране реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

“Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы“, — заявила министр иммиграции Кэролайн Ноукс.

Возобновить программу планируется в 2019 году. При этом правила предоставления таких виз изменятся: они будут выдаваться после проведения аудита состояний заявителя, проведенного независимой британской компанией. Заявителям придется доказать, что вкладываемые деньги принадлежали им два года до момента подачи документов на визу.

“Ежегодно в королевстве отмывается около 90 миллиардов долларов. Новый закон коснется не только россиян, но и всех иностранцев, в основном - китайцев и выходцев с Ближнего Востока. Согласно новым требованиям, полиция сможет заморозить сомнительные средства, превышающие 70 тысяч долларов, а в том случае, если владелец не сможет дать объяснения - продать их и пустить деньги в казну“, - уточняет Комсомольская правда.

Российские чиновники отмечают, что Британия может использовать ситуацию в своих интересах.

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"Если данная мера коснется наших граждан, то тогда британским правоохранителям придется взаимодействовать с нашими госструктурами, прежде всего - с налоговыми органами, ведь, если источник дохода легален, то с него платятся налоги. Было бы неплохо, если бы подобная мера вызвала возвращение олигархов в нашу страну, откуда и были вывезены деньги. Но не исключаю, что возможен вариант, при котором людей с нечестно нажитым капиталом просто оштрафуют, и российские деньги таким образом перетекут в британскую казну", - сообщил изданию председатель Центра противодействия коррупции в органах российской власти Виктор Костромин.

Как сообщалось, после обнародованных фактов об отравлении Скрипалей агентами Кремля, в Великобритании могут принять решение о конфискации британских активов десятков российских олигархов.