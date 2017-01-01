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В Малайзии подросток умер из-за наушников

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Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался.
Наушники "убили" спящего подростка
Наушники "убили" спящего подростка
Getty Images/EyeEm

В пригороде Рембау в Малайзии 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к заряжавшемуся смартфону. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать", - пишет издание.

Как отмечается, сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.

Ранее компания Bose выпустила наушники Sleepbuds, главная задача которых - обеспечение крепкого сна.

Также сообщалось, что в Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках.

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Теги: несчастные случаи, смерть, подросток, смартфон, подростки, Малайзия, гибель, несчастный случай, наушники
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Источник: korrespondent.net

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