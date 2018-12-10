Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афганистане при столкновениях с талибами погибли более 20 человек

Комментариев: 0
Погибли два правительственных местных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Еще 14 талибов ранены.
В ходе столкновений в Афганистане погибли 23 человека
В ходе столкновений в Афганистане погибли 23 человека
Getty Images

В ходе столкновений в провинции на северо-западе Афганистана Фарьяб погибли 23 человека. Об этом сообщает Xinhua.

"Погибли два правительственных местных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Также был убит местный лидер талибов по имени Насрат", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, 14 талибов получили ранения. Боевики пытались захватить район в северной части столицы провинции города Меймене.

Ранее боевики движения Талибан напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат - погибли 14 военных, еще 21 был захвачен в плен. 

До этого в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, смерть, Талибан, военные, война в афганистане, Боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь