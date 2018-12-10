В Афганистане при столкновениях с талибами погибли более 20 человек
Погибли два правительственных местных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Еще 14 талибов ранены.
В ходе столкновений в провинции на северо-западе Афганистана Фарьяб погибли 23 человека. Об этом сообщает Xinhua.
"Погибли два правительственных местных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Также был убит местный лидер талибов по имени Насрат", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, 14 талибов получили ранения. Боевики пытались захватить район в северной части столицы провинции города Меймене.
Ранее боевики движения Талибан напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат - погибли 14 военных, еще 21 был захвачен в плен.
До этого в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов.
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