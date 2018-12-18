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В РФ упростили получение гражданства для украинцев

Комментариев: 6
Теперь украинцы смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.
Госдума РФ в очередной раз упростила получение гражданства для украинцев
Госдума РФ в очередной раз упростила получение гражданства для украинцев
duma.gov.ru

Российская Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, разрешающий президенту Владимиру Путину выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 18 декабря.

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Отмечается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Теперь они смогут подавать заявления о гражданстве РФ не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство соседней страны, а по месту пребывания.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Путин сможет предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией.

Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.

Напомним, в июле 2017 года Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Согласно документу, для получения паспорта РФ украинцам необходимо иметь нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского гражданства. При этом никаких документов из Украины о подтверждении выхода из гражданства не требуется.

Как сообщалось 14 декабря, из РФ выдворили журналистку, подозреваемую в госизмене в Украине.

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Теги: Россия, Украина, Госдума РФ, гражданство, украинцы
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Комментариев (6)
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tet312    18.12.2018, 12:59
Оценка:  -1
tet312
Гражданство нищей, голодранской и просто конченой расии, на йух ни кому не нужно. Разве, что бомжам без кола и двора.
navigator2    18.12.2018, 12:37
Оценка:  0
navigator2
рашиков ніхто не любить, є даже місця вільні від рашиков (їх туди просто не пускають)
Санкціі, абсолютна відсутність перспектив.
Який де...л буде отримувати паспорт мордора????
Колишнiй-скідняк    18.12.2018, 12:46
Оценка:  +2
Колишнiй-скідняк
ты сходи месяц в очередях постой в отделения по миграции и сразу поймешь что дебилов миллионы)
Kosta    18.12.2018, 12:35
Оценка:  0
Kosta
це щоб оперативно можна було впроваджувати рузький мір по всьому світі, де відбуваються конфлікти або відбуваються вибори.
рекрас    18.12.2018, 12:30
Оценка:  +2
рекрас
уже все бросил и побежал получать гражданство
Woodbrother    18.12.2018, 12:24
Оценка:  +3
Woodbrother
Кому он нужен, этот тюремный паспорт мордора .
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