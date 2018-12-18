В РФ упростили получение гражданства для украинцев

Теперь украинцы смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Госдума РФ в очередной раз упростила получение гражданства для украинцев duma.gov.ru

Российская Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, разрешающий президенту Владимиру Путину выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 18 декабря.

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Отмечается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Теперь они смогут подавать заявления о гражданстве РФ не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство соседней страны, а по месту пребывания.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Путин сможет предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией.

Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.

Напомним, в июле 2017 года Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Согласно документу, для получения паспорта РФ украинцам необходимо иметь нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского гражданства. При этом никаких документов из Украины о подтверждении выхода из гражданства не требуется.

Как сообщалось 14 декабря, из РФ выдворили журналистку, подозреваемую в госизмене в Украине.