Убийство Хашогги: опубликованы фото подозреваемых

Представители МВД и Национальной разведывательной организации Турции изучили 3500 часов записей с камер видеонаблюдения.

Появились фотографии 15 саудитов, которых подозревают в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Снимки в среду, 19 декабря, публикует Анадолу.

Отмечается, что представители МВД и Национальной разведывательной организации Турции изучили 3500 часов записей со 147 камер видеонаблюдения в 80 различных точках Стамбула.

По данным правоохранительных органов Турции, сотрудники саудовской разведки Мухаммед Саад Х. Альзахрани, генерал Мансур Отман М. Абу Хусейн и полковник Наиф Хасан прибыли из Эр-Рияда в Стамбул рейсом Саудовских авиалиний 1 октября в 16:30. В то же время Абдульазиз Мухаммед М. Алхавсави, Халид Аедх Г. Алотаиби и Саад Мешаль Альбостани прибыли в Стамбул 2 октября в 01:30 рейсом Turkish Airlines.

"В 03:30 того же дня на частном самолете в турецкий мегаполис прибыли подполковник Бадр Лафи М. Алотаиби, сотрудники охраны саудовского короля Валед Абдулла М. Алшехри, генерал Мустафа Мухаммед М. Алмадани, Фаад Шабиб А. Албалави, генерал спецназа Махер Абдулазиз М. Мутреб, эксперт в сфере безопасности, сотрудник разведки Таар Халеб Т. Алхарби, эксперт по стратегическому планированию Турки Мушарраф М. Алшехри, судмедэксперт подполковник Салах Мухаммед А. Тубаиги и Саиф Саад Г. Алгахтани", - пишет издание.

Как сообщает СМИ, Турция после просмотра видео обратилась к саудовской стороне с требованием проведения детального обыска в здании генконсульства и в резиденции генконсула. Однако в Эр-Рияде предпочли максимально затянуть время для того, чтобы два химика-токсиколога смогли уничтожить все следы преступления.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашогги.

Эр-Рияд признал смерть Хашогги спустя 18 дней.

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