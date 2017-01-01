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В Стамбуле прошла крупная акция протеста

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Жители Турции выступили против повышения цен и роста инфляции. Акцию организовал один из профсоюзов.
Акция протеста в Стамбуле, 22 декабря 2018 г.
Акция протеста в Стамбуле, 22 декабря 2018 г.

В Стамбуле в субботу, 22 декабря, тысячи человек вышли на демонстрацию протеста в связи с повышением цен на основные продукты питания и рост инфляции в стране. Участники акции держали в руках транспаранты в том числе с намеками на движение "желтых жилетов" во Франции.

В демонстрации, которую созвал профсоюз KESK, объединяющий государственные и муниципальные организации, приняли участие жители из всех концов Турции, включая отдаленные провинции. Около недели назад в юго-восточном турецком городе Диярбакыре прошла еще одна демонстрация KESK, организованная по тому же поводу. В Диярбакыре на улицы также вышли тысячи человек.

На некоторых плакатах в Стамбуле было написано слово "Июнь". Таким образом участники акции намекали на массовые протесты против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходили в 2013 году. Тогда протесты спровоцировали планы по восстановлению исторического здания казармы в центральном стамбульском парке Таксим-Гези, в связи с чем власти собирались вырубить большое количество деревьев. Акции протеста привели к созданию палаточного лагеря, а затем к столкновениям с полицией.

Напомним, падение национальной валюты Турции, лиры, началось в августе 2018 года. В октябре инфляция достигла наивысшего уровня за 15 лет. В ноябре курс лиры немного вырос, однако товары повседневного потребления в Турции не подешевели.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Турция, инфляция, протесты, протест, Стамбул, акции протеста, Турецкая лира, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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