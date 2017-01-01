Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

Запись была сделана камерой наблюдения в соседнем подъезде. На ролике видна вспышка и сотрясение камеры от взрыва.

В Сети появилось видео с моментом взрыва, который в понедельник, 31 декабря, произошел в многоэтажном доме российского Магнитогорска Челябинской области.

Читай также: Взрыв в Магнитогорске: стали известны подробности

Запись была сделана камерой наблюдения на первом этаже дома в соседней с разрушенной секции.

На видео, которое длится несколько секунд, видно, как закачалась камера в помещении и появилась вспышка.

Ранее сообщалось, что после взрыва в Магнитогорске неизвестной остается судьба 68 человек. К разбору завалов приступила тяжелая техника, что по данным СМИ означает, что живых уже не ищут.