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Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

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Запись была сделана камерой наблюдения в соседнем подъезде. На ролике видна вспышка и сотрясение камеры от взрыва.

В Сети появилось видео с моментом взрыва, который в понедельник, 31 декабря, произошел в многоэтажном доме российского Магнитогорска Челябинской области. 

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Запись была сделана камерой наблюдения на первом этаже дома в соседней с разрушенной секции.

На видео, которое длится несколько секунд, видно, как закачалась камера в помещении и появилась вспышка.

Ранее сообщалось, что после взрыва в Магнитогорске неизвестной остается судьба 68 человек. К разбору завалов приступила тяжелая техника, что по данным СМИ означает, что живых уже не ищут.

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Теги: Россия, смерть, видео, взрыв, жертвы
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