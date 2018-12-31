Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв в Магнитогорске: пропали 68 человек

Комментариев: 3
Неизвестной остается судьба 68 человек. К разбору завалов приступила тяжелая техника, что по данным СМИ означает, что живых уже не ищут.
Продолжается разбор завалов
Продолжается разбор завалов
znak.com

После обрушения подъезда в российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, пропали без вести 68 человек. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, передает РИА Новости

Читай также: Взрыв в Египте: число жертв выросло

Он отметил, что в доме были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье.

"Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей", - сказал Федечкин.

Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, еще 28 человек вышли на связь.

Таким образом, на данный момент неизвестной остается судьба 68 человек. 

Читай также: В Харькове неизвестный умер от взрыва гранаты РГД-5

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Также из Москвы вылетают спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава.

В Магнитогорске объявлен режим ЧС. В городе сейчас морозно, температура минус 17 градусов.

В то же время, Znak сообщает о том, что к разбору завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске приступила тяжелая техника. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что это может говорить о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей. 

Читай также: В России обрушился подъезд многоэтажки: есть жертвы

"По словам медиков, прошел критический срок оказания помощи. До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра ГУ МЧС по региону, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности взрыва в Магнитогорске. Очевидцы рассказали о сильном запахе газа. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Поделись:
Теги: взрыв, жертвы, подъезд, обрушение, погибшие, Магнитогорск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
barakuda*777    31.12.2018, 12:14
Оценка:  +3
barakuda*777
Не пора ли переходить на более безопасное топливо чем агрессивный газ? (дрова и.т.д)
wnt    31.12.2018, 12:33
Оценка:  +4
wnt
Так уже многие переходят с газа на электрику...к тому же сейчас в новостройках газовые плиты, часто, даже не предусмотрены, сразу электрические устанавливаются..причём здесь дрова? Тем более для Украины производство собственной электроэнергии выходит дешевле, чем закупка дорогого импортного газа!
Splash_in_water    31.12.2018, 13:01
Оценка:  +5
Splash_in_water
На омске уже перешли. Там такие дома, как на фотке, стоят копченые от выхлопных газов буржуек. У каждого из кухонного окна торчит дымоход. Экзотическое зрелище для неподготовленного человека, а для суперпупер третьего рима - самое то
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь