Взрыв в Магнитогорске: пропали 68 человек

Неизвестной остается судьба 68 человек. К разбору завалов приступила тяжелая техника, что по данным СМИ означает, что живых уже не ищут.

После обрушения подъезда в российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, пропали без вести 68 человек. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, передает РИА Новости.

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Он отметил, что в доме были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье.

"Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей", - сказал Федечкин.

Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, еще 28 человек вышли на связь.

Таким образом, на данный момент неизвестной остается судьба 68 человек.

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На месте происшествия продолжается разбор завалов. Также из Москвы вылетают спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава.

В Магнитогорске объявлен режим ЧС. В городе сейчас морозно, температура минус 17 градусов.

В то же время, Znak сообщает о том, что к разбору завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске приступила тяжелая техника. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что это может говорить о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей.

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"По словам медиков, прошел критический срок оказания помощи. До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра ГУ МЧС по региону, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности взрыва в Магнитогорске. Очевидцы рассказали о сильном запахе газа. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.