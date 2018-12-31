В Мексике мэр вступил в должность и через полтора часа был убит
Мэра муниципалитета Тлахиако в мексиканском штате Оахака убили через полтора часа после принятия присяги.
В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщают зарубежные СМИ.
Алехандро Апарисио был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Во время нападения на него ранения получили также два человека.
Подозреваемый в покушении уже задержан. Делом занимается прокуратура Мексики.
Напомним, ранее в Мексике разбился вертолет с губернатором штата. Кроме того, в Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки.
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