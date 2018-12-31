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В Мексике мэр вступил в должность и через полтора часа был убит

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Мэра муниципалитета Тлахиако в мексиканском штате Оахака убили через полтора часа после принятия присяги.
В Мексике застрелили мэра
В Мексике застрелили мэра
 
В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщают зарубежные СМИ.
 
Алехандро Апарисио был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Во время нападения на него ранения получили также два человека.
 
Подозреваемый в покушении уже задержан. Делом занимается прокуратура Мексики.
 

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Теги: Мексика, мэр, убийство, нападение
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Источник: korrespondent.net

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