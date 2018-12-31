Молдова запретила пластиковые пакеты

Власти Молдовы запретили использование в розничной торговле одноразовых полиэтиленовых пакетов.

В Молдове с 1 января вступили в силу поправки в Закон о внутренней торговле, согласно которым в розничной торговле запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом в четверг, 3 января, сообщает Экономическая правда.

Законодательными изменениями предусматривается, что первыми из магазинов исчезнут так называемые толстостенные пакеты, толщина которых составляет более 50 микрон.

Как следует из документа, с начала 2020 года с розничной торговли будут изъяты самые вредные, по мнению специалистов, пакеты в 15 микрон.

Ожидается, что в 2021 году в Молдове будет полностью запрещено использование любых видов пластиковых пакетов, за исключением пакетов, произведенных из экологически чистых материалов, которые используются для упаковки товаров в заводских условиях. Планируется также поэтапный переход на бумажные пакеты.

На сегодняшний день, согласно статистическим данным Министерства экономики страны, на каждого жителя Молдовы в год приходится по 140 пластиковых пакетов. Ежегодно в республике используются до 140 миллионов такой "упаковки".

Ранее в Грузии с 1 октября 2018 года вступил в силу запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Перед этим члены верхней палаты парламента Чехии поддержали запрет производства и продажи одноразовых товаров из пластмассы, которые можно заменить продукцией из других доступных по цене материалов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet