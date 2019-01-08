В Сирию прибыли эксперты ОЗХО для расследования химатаки под Алеппо

Эксперты миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыли в страну в начале января.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Сирию для расследования возможного применения химического оружия в Алеппо в ноябре 2018 года. Об этом заявила во вторник, 8 января, официальный представитель организации Депт Чоубей, сообщает ТАСС.

По ее словам, 24 ноября 2018 года ОЗХО получила информацию о возможном применении химического оружия в Алеппо и "начала следить за ситуацией".

В свою очередь гендиректор организации Фернандо Ариас "проинформировал членов ОЗХО о возможном инциденте и призвал все стороны, которые владеют какой-либо информацией по этому поводу, поделиться ею с Техническим секретариатом".

"В начале декабря (2018 года) передовая группа была размещена в Сирии для сбора дополнительной информации. С этого момента идут консультации с сирийскими властями. Эксперты Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыли в страну в начале января", - доложила Чоубей.

По ее словам, специалисты ОЗХО "продолжат независимо собирать и анализировать информацию и сообщат о результатах своей работы государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия".

Официальный представитель также заверила, что "для обеспечения безопасности сотрудников ОЗХО принимаются все необходимые меры".

Ранее в ОЗХО отклонили предложение России лишить организацию полномочий устанавливать виновных в применении химического оружия.

Напомним, 24 ноября 2018 года жилые районы Алеппо были обстреляны снарядами с отравляющим веществом, вероятно, хлором. После этого, по показаниям сирийских врачей, были госпитализированы более 70 человек; информационное агентство SANA сообщало о 107 мирных жителей, доставленных в больницы.

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