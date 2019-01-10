В Йемене дрон атаковал генералов во время парада
Шесть военнослужащих погибли и не менее 20 пострадали в результате атаки повстанцев-хуситов на военную авиабазу правительственных сил в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообКак сообщил телеканал Al Arabiya в четверг, 10 января.
Отмечается, что в момент нападения на базе Аль-Анад проходил военный парад.
Также есть пострадавшие и среди освещавших церемонию журналистов. Погибшие военные сопровождали военачальников.
Парад проходил в связи с началом нового учебного года для курсантов. Хуситы направили начиненный взрывчаткой беспилотник на трибуну, где находились представители высшего командования армии и чиновники.
База Аль-Анад расположена в 60 км к северу от города-порта Аден, который считается временной столицей страны после захвата хуситами Саны.
Напомним, участники гражданской войны в Йемене договорились об освобождении тысяч пленных. Переговоры проходили в окрестностях столицы Швеции Стокгольма при посредничестве ООН.
Также сообщалось, что в интернете опубликовали видео подрыва хуситами танка M60A3 американского производства.
Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения Ансар Аллах продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне власти выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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