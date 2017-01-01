В России за решеткой находятся более 80 украинских политзаключенных

В правительстве напомнили в Дне украинского политзаключенного, который отмечается 12 января.

Власти обещают сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных depositphotos.com

В тюрьмах РФ из-за политических убеждений пребывают более 80 граждан Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Читай также: Сенцов отказывается работать в колонии России - адвокат

Госслужащая напомнила, что День украинского политзаключенного отмечается в стране ежегодно 12 января.

“Среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов. Всего более 80 граждан Украины удерживаются в российских тюрьмах за свои политические взгляды“, - заявила она.

Денисова заверила, что приложит максимум усилий для освобождения всех украинских политзаключенных.

Как сообщалось ранее, в соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ.