Крушение самолета в Индонезии: найден речевой самописец

Обнаружен речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море.

При крушении самолета в Индонезии никто не выжил

Поисковики обнаружили речевой регистратор переговоров с самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре 2018 года в Индонезии. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Reuters.

По словам подполковника военно-морского флота Агунга Нугрохо, в течение нескольких дней они получали слабый сигнал от самописца, и вскоре он был обнаружен на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи.

Напомним, самолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.

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