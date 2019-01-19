Россия успешно испытала систему ПРО Нудоль - СМИ

Противоспутниковая система, по оценкам американской военной разведки, была протестирована уже семь раз.

В Пентагоне появился доклад о том, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания системы ПРО Нудоль, которую в США рассматривают как угрозу своим спутникам. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием документа.

По данным одного из собеседников телеканала, испытание в декабре 2018 года стало седьмым испытанием. Утверждается, что ракета за 17 минут преодолела расстояние почти в три тысячи километров, после чего успешно достигла цели.

Другой источник указал СNBC, что российские ракеты будут использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию ПРО.

В России она вызвала "серьезную озабоченность". Москва призвала Вашингтон отказаться от попыток перезапустить "рейгановскую программу звездных войн".

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