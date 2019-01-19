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Россия успешно испытала систему ПРО Нудоль - СМИ

Комментариев: 2
Противоспутниковая система, по оценкам американской военной разведки, была протестирована уже семь раз.
Испытания крылатой ракеты РФ (архивное фото)
Испытания крылатой ракеты РФ (архивное фото)
mil.ru

В Пентагоне появился доклад о том, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания системы ПРО Нудоль, которую в США рассматривают как угрозу своим спутникам. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием документа.

По данным одного из собеседников телеканала, испытание в декабре 2018 года стало седьмым испытанием. Утверждается, что ракета за 17 минут преодолела расстояние почти в три тысячи километров, после чего успешно достигла цели.

Другой источник указал СNBC, что российские ракеты будут использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию ПРО.

В России она вызвала "серьезную озабоченность". Москва призвала Вашингтон отказаться от попыток перезапустить "рейгановскую программу звездных войн".

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Теги: Россия, США, Пентагон, ПРО, спутники, ракета, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    19.01.2019, 07:09
Оценка:  +1
В ОТВЕТ НА ЭТО , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!! ))))))
Колишній-східняк    19.01.2019, 06:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
система ПРО Юдоль.
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