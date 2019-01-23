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В Пакистане разбился истребитель - СМИ

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В провинции Белуджистан разбился многоцелевой истребитель F-7PG Военно-воздушных сил Пакистана.
Место авиакатастрофы в Пакистане
Место авиакатастрофы в Пакистане
dailypakistan.com.pk

В Пакистане в среду, 23 января, в провинции Белуджистан разбился многоцелевой истребитель F-7PG Военно-воздушных сил страны. В результате аварии погиб пилот, сообщает Daily Pakistan.

Согласно его данным, истребитель выполнял тренировочный полет. Точная причина аварии пока неизвестна. Специальная следственная группа займется расследованием этого инцидента, отмечает издание.

Известно, что на данный момент на месте аварии работают представители служб безопасности. Зона катастрофы истребителя окружена.

Истребитель F-7PG является разработанной для Пакистана экспортной версии китайского истребителя Чэнду J-7, который, в свою очередь, является копией российского МиГ-21Ф-13.

Напомним, 22 января во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще два летчика попали в больницу. Вскоре стало известно о смерти одного из выживших летчиков.

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, авария, истребитель, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    23.01.2019, 13:22
Оценка:  0
WTF2wtf
Китайская версия Миг-21?
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