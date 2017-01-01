Прорыв плотины в Бразилии: погибли 50 человек

В Бразилии не менее полусотни человек стали жертвами прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.

На руднике в Бразилии прорвало плотину



По меньшей мере 50 человек погибли после прорыва плотины на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает местное радио Itatiaia.







В Закарпатской области из-за прорыва дамбы подтопило пять сел

Мэра города Брумадинью Авимар де Мелу сказал, что "все происходит очень быстро", грязевые потоки продолжают спускаться по реке.

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