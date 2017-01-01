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Прорыв плотины в Бразилии: погибли 50 человек

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В Бразилии не менее полусотни человек стали жертвами прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.
На руднике в Бразилии прорвало плотину
На руднике в Бразилии прорвало плотину

По меньшей мере 50 человек погибли после прорыва плотины на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает местное радио Itatiaia.
 
Мэра города Брумадинью Авимар де Мелу сказал, что "все происходит очень быстро", грязевые потоки продолжают спускаться по реке.

В Закарпатской области из-за прорыва дамбы подтопило пять сел
 
Ранее сообщалось о по меньшей мере 200 пропавших в результате прорыва плотины. ЧП произошло на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.

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Теги: Бразилия, жертвы, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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