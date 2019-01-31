Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российский самолет, вероятно загруженный золотом из Венесуэлы, возвращается в Москву - СМИ

Комментариев: 4
Официальной информации о целях российского авиарейса не сообщается.
Подозрительный российский самолет возвращается из Венесуэлы в РФ
Подозрительный российский самолет возвращается из Венесуэлы в РФ
nbnews.com.ua

Российский самолет, который с неизвестными целями выполнял рейс до Каракаса, возвращается в Москву.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: ООН: ситуация в Венесуэле может привести к катастрофе

Так, по данным сервиса Flightradar “загадочный“ борт покинул Венесуэлу в 17 часов по местному времени. В 4:29 по московскому времени ожидается его прибытие в аэропорт.

Bloomberg сообщал, что российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. При этом власти Венесуэлы отрицали его существование.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь также заявил, что Москва не в курсе нахождения в Венесуэле российского самолета.

При этом источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это - примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

Напомним, 28 января сообщалось, что из России, которая признает действующим президентом Николаса Мадуро и пообещала ему всяческую поддержку, в столицу Венесуэлы Каракас вылетел самолет Boeing 777 без пассажиров, но с двумя экипажами.

Как сообщалось 26 января, банк Англии отказался возвращать золото Венесуэле.

Поделись:
Теги: Венесуэла, Россия, самолет, золото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    31.01.2019, 10:06
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Bоeing 777, Nоrdwind - усё рассейское. А как же? Они же ненавидят всё пиндосское.
Л_о_л_а    31.01.2019, 10:17
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Так и ты ненавидишь все советское, а тем не менее и метро пользуешься и всем, что было построено при СССР, да и газом российским не брезгуешь, а уж уголек "Роттердам+" из Донбасса...так вообще край
    31.01.2019, 10:20
Оценка:  +1
НУ ДОБЕЙ ВАТНИКОВ ДЛИННЫМ СПИСКОМ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЭЕВРОПЫ ЗА ГОДЫ НЕЗАЛЕЖАЛОСТИ !!!
КимЧенПых    31.01.2019, 10:05
Оценка:  +2
КимЧенПых
муку везут
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь