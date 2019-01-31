Российский самолет, вероятно загруженный золотом из Венесуэлы, возвращается в Москву - СМИ

Официальной информации о целях российского авиарейса не сообщается.

Российский самолет, который с неизвестными целями выполнял рейс до Каракаса, возвращается в Москву.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Так, по данным сервиса Flightradar “загадочный“ борт покинул Венесуэлу в 17 часов по местному времени. В 4:29 по московскому времени ожидается его прибытие в аэропорт.

Bloomberg сообщал, что российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. При этом власти Венесуэлы отрицали его существование.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь также заявил, что Москва не в курсе нахождения в Венесуэле российского самолета.

При этом источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это - примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

Напомним, 28 января сообщалось, что из России, которая признает действующим президентом Николаса Мадуро и пообещала ему всяческую поддержку, в столицу Венесуэлы Каракас вылетел самолет Boeing 777 без пассажиров, но с двумя экипажами.

Как сообщалось 26 января, банк Англии отказался возвращать золото Венесуэле.