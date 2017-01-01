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Банк Англии отказался возвращать золото Венесуэле

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Банк Англии по просьбе США отказался возвращать правительству Николаса Мадуро золото на 1,2 млрд долларов.
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро венесуэльское золото
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро венесуэльское золото


Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

На решение банка Англии повлияла позиция США. Госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призывали британскую сторону помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов".

Хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле 8 миллиардов долларов в иностранных резервах. Известно, что часть активов может находиться в Турции. Места хранения других активов неизвестны.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Теги: банк, золото, Великобритания, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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