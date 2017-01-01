Северная Корея выразила поддержку Венесуэле

Пхеньян намерен укреплять сотрудничество с Каракасом и демонстрирует солидарность с венесуэльским народом.

В МИД Венесуэлы заявили, что Северная Корея выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне попыток госпереворота в стране. Об этом ведомство сообщило 13 февраля по итогам встречи замглавы МИД Венесуэлы с постпредом КНДР в ООН.

"Замглавы МИД Феликс Пласенсиа провел рабочую встречу с представителем КНДР в ООН Ким Сонгом. На встрече венесуэльский дипломат представил последние политические события, которые переживает карибский народ из-за кампании по международной дискредитации, а также из-за настойчивости США в отношении прихода в страну так называемой "гуманитарной помощи", которая оправдала бы иностранную интервенцию", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что постпред КНДР "продемонстрировал свою солидарность с венесуэльским народом и выразил желание своего правительства продолжать укреплять связи сотрудничества и братства между двумя странами".

Напомним, ранее провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что с 23 февраля первая гуманитарная помощь начнет поступать в страну. Центры сбора уже открылись в колумбийской Кукуте и бразильской Рорайме.

Президент Николас Мадур заявил, что не допустит поступления помощи в Венесуэлу , называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства. Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet