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В Москве зарезали известного режиссера

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Москвич получил множественные колото-резаные раны, в квартире в момент убийства находились его четверо детей.
Режиссер Илья Тихонович убит в московской квартире
Режиссер Илья Тихонович убит в московской квартире
mk.ru

В столице Российской Федерации Москве в районе метро Аэропорт на улице Черняховского в ночь на 13 февраля был убит в собственной квартире режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович. 

Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла на глазах четырех детей Тихоновича, которые в момент убийства находились дома.

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По сообщению пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, убийство было совершено знакомым режиссера в его собственной квартире. Тихонович и подозреваемый случайно встретились в баре недалеко от дома погибшего и решили устроить застолье с распитием спиртных напитков. Алкогольное опьянение и послужило причиной конфликта. Тело с множеством ран было обнаружено женой Тихоновича, которая во время всего события находилась в квартире, но была в другой комнате.

После происшествия, злоумышленник быстро скрылся с места преступления, но был задержан полицией. Преступника нашли по горячим следам благодаря имеющимся в здании камерам видеонаблюдения, расположенным в подъезде дома. Подозреваемым в убийстве режиссера является уроженец Тамбовской области 1980 года рождения.

Орудием убийства послужил подвернувшийся под руку кухонный нож. Имени задержанного сотрудники МВД пока не сообщают.

Погибший режиссер был широко известен в художественных кругах Москвы. Илья Тихонович проживал вместе со своей женой Екатериной, дочерьми и их маленьким девятилетним сыном. Известно, что в последнее время супруги работали на фрилансе и не имели постоянного источника дохода. Сам же убит долгое время активно занимался короткометражным фильмам, но в последнее время также прекратил работу над кинопроектами и стал перебиваться случайными заработками.

Как передает Московский комсомолец, Тихонович имел страсть к чрезмерному распитию спиртных напитков, с чем старательно боролась жена режиссера, запрещая ему частые встречи с местными пьяницами. Проблема заключалась и в том, что в алкогольном состоянии ее муж становился очень вспыльчивым, а соответственно был способен обидеть кого-то или начать драку.

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Его жена сообщила прибывшей на место преступления полиции, что гость был “интеллигентный и спокойный“, она впустила мужчин и оставила обоих вдвоем на кухне. Сама Екатерина пошла с детьми в другую комнату. Жена Тихоновича отметила, что никакого шума от драки слышно не было, поэтому событие стало для нее шоком.

Как сообщалось, в марте 2018 в Москве покончил с собой легендарный советский хоккеист.

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Теги: Москве, зарезали, режисер, Россия
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Комментариев (1)
wnt    14.02.2019, 09:37
Оценка:  +8
wnt
Известный режиссёр в узком кругу своих друзей...алкоголизм до добра не доводит.
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