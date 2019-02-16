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Британская партия исключила пожелавшего поехать в Крым депутата

Комментариев: 2
Депутат Европарламента уже бывал в оккупированном Крыму.
Этриджа исключили из партии
Этриджа исключили из партии
postnovosty.ru

В Великобритании замглавы малоизвестной Либертарианской партии, депутата Европарламента Билла Этриджа исключили из членов партии за намерение поехать в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

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"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", - заявил председатель партии Эндрю Уизерз.

В партии считают, что действия Этриджа негативно сказываются на репутации.

В 2018 году Этридж уже бывал в Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуму. В этом году он запланирован на 17-20 апреля.

Также исключения коснулись группы евроскептиков Европа за свободу и прямую демократию. Из партии исключен начальник секретариата Пол Бортвуд, который тоже планировал посетить оккупированный Крым.

Напомним, ранее в Крыму анонсировали визит британской делегации.

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Теги: Крым, Великобритания, оккупированный крым
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Комментариев (2)
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Rangol    16.02.2019, 11:31
Оценка:  0
Rangol
Была малоизвестная партия, ап и нет ее.
Николай510    16.02.2019, 10:41
Оценка:  -1
Николай510
Так этим путиноидам и нужно - гнать по всей Европе со всех властных демократических структур!
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