В Австралии открыли "дорогу", которой 95 млн лет

На территории австралийского штата Квинсленд ученые обнаружили хорошо сохранившуюся тропу динозавров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Длина объекта составляет около сорока метров. Возраст следов оценивается палеонтологами примерно в 95 млн лет.

Читай также: Найдены следы лап семи динозавров

Согласно выводам ученых, через этот участок миллионы лет назад прошли зауроподы - тяжелые длинношеее динозавры. Кроме них, здесь также прошли совсем небольшие хищники-тероподы и орнитоподы.

По словам главы проекта Стивена Поропата из университета Суинберна, форма этих следов является наиболее хорошо различимой среди всех известных на сегодня отпечатков зауроподов в мире.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY