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В Австралии открыли "дорогу", которой 95 млн лет

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Сейчас исследуется участок длинной около 40 метров.
Хорошо сохранившуюся тропу динозавров исследуют ученые
Хорошо сохранившуюся тропу динозавров исследуют ученые
Скриншот из видео

На территории австралийского штата Квинсленд ученые обнаружили хорошо сохранившуюся тропу динозавров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Длина объекта составляет около сорока метров. Возраст следов оценивается палеонтологами примерно в 95 млн лет.

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Согласно выводам ученых, через этот участок миллионы лет назад прошли зауроподы - тяжелые длинношеее динозавры. Кроме них, здесь также прошли совсем небольшие хищники-тероподы и орнитоподы.

По словам главы проекта Стивена Поропата из университета Суинберна, форма этих следов является наиболее хорошо различимой среди всех известных на сегодня отпечатков зауроподов в мире.

Как сообщалось 5 февраля, найден новый вид колючих динозавров.

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Теги: Австралия, археологи, динозавры
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