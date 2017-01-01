В Канаде разгорелся скандал вокруг премьера Трюдо

Из-за политиеского скандала уволились советник Трюдо и министр юстиции Канады. Скандал возник из-за давления на генпрокурора.

Скандал может ударить по рейтингу Трюдо

В Канаде разгорелся политический скандал вокруг премьер-министра страны Джастина Трюдо, пишет газета Globe and Mail.

На этой неделе из правительства Трюдо ушел Джеральд Баттс - главный политический советник премьера. На прошлой неделе уволилась министр юстиции и генеральный прокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд. Уход двух высокопоставленных чиновников связан с политическим скандалом вокруг Трюдо.

Газета Globe and Mail ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что высокопоставленные чиновники в офисе премьер-министра в 2018 году оказали давление на тогдашнего генерального прокурора.

Цель давления на генпрокурора заключалась в том, чтобы помочь компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования. Скандал в настоящее время гложет правительство Трюдо, и терпит отставки из-за своей неспособностью опровергнуть утверждения на фоне скандала, пишет издание.

Как отмечает газета, скандал может ударить по рейтингам популярности премьера и ослабить его влияние на партию.

Ранее сообщалось, что Трюдо принес официальные извинения представителям сексуальных меньшинств страны за длившуюся десятилетиями дискриминацию со стороны федеральных властей.

Также Трюдо принес извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле Сент-Луис из нацистской Германии в 1939 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet