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Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего. 21+

Комментариев: 2
Шокирующий инцидент произошел в Новосибирске. Момент падения девушки зафиксировала камера видеонаблюдения.

В российском городе Новосибирск погибла девушка, которая выпала с 26 этажа. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован момент падения погибшей, женщина едва не задела выходящего из подъезда мужчину.

Трагедия произошла 18 февраля около 9:00 утра. 29-летняя девушка выпала с верхнего этажа 26-этажного дома и разбилась насмерть. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

На опубликованном в социальных сетях видео с места происшествия видно, что в момент падения женщины из подъезда выходил мужчина. Он находился в нескольких сантиметрах от места ее падения, что спасло его от возможных последствий.

ВНИМАНИЕ! Видео содержат сцены, не рекомендуемые к просмотру лицам до 21 года и людям со слабой психикой

Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб.

В Херсоне выпала из окна молодая девушка

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Теги: Россия, самоубийство, видео, самоубийца, Новосибирск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:25
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вот это я понимаю у чувака ангел хранитель!
Pулевой    21.02.2019, 14:20
Оценка:  +1
Pулевой
Видео удалено.
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