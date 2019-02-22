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МИД РФ увидел "украинский след" в Венесуэле

Комментариев: 3
Россия годами поставляющая "гумпомощь" на Донбасс, теперь обвиняет США, что под видом доставки гуманитарной помощи, к границе Венесуэлы стягивают спецсилы и технику.
Такую версию озвучила Захарова
Такую версию озвучила Захарова
Газета.ру

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила, что США собираются купить для Венесуэлы крупную партию оружия, задействовав украинское предприятие.

Об этом она сказала на брифинге в пятницу, передает российский Интерфакс.

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По ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".

"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.

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Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.

Как сообщалось, 20 февраля армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность.

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Теги: Венесуэла, МИД РФ
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Комментариев (3)
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navigator2    22.02.2019, 16:32
Оценка:  0
navigator2
захара пройди курс реабілітаціі! терміново
Peyot    22.02.2019, 15:58
Оценка:  -1
Peyot
машка опять стекломой валезником закусывала))))
korvin_ral    22.02.2019, 16:18
Оценка:  0
korvin_ral
не, еще аргентинский кокс остался просто =)
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