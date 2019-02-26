Известно, сколько зарабатывает дочь Пескова в Европарламенте

В Европарламенте рассказали, что скандал вокруг стажировки дочери Пескова является беспочвенным. Также озвучили сумму стипендии девушки.

Вокруг Европарламента в последнее время разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что стажером ведомства неожиданно стала дочь “правой руки Путина” Дмитрия Пескова Елизавета. В ЕС озвучили, сколько денег девушка получает во время стажировки, пишет AFP.

В пресс-службе Европарламента рассказали, что Елизавета Пескова действительно является их стажером. Девушка практикуется у евродепутата Эмерика Шопрада.

К слову, этот одиозный депутат известен тем, что был наблюдателей псевдореферендума в аннексированном Крыму. Более того, он не раз заявлял журналистам, что считает Крым “исконно русским”.

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На время стажировки Европейский парламент выплачивает Песковой стипендию в размере 1 тысячи евро.

В ведомстве заявили, что ни Пескова, ни депутат Шопрад не имеют доступа к конфиденциальной информации. Поэтому скандал вокруг стажировки дочери Пескова в Европарламенте считают беспочвенным.

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Напомним, ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова стажируется в Европарламенте. Елизавета Пескова работает стажером Европарламента в офисе Эмерика Шопрада, евродепутата от Франции.