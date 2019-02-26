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Известно, сколько зарабатывает дочь Пескова в Европарламенте

Комментариев: 3
В Европарламенте рассказали, что скандал вокруг стажировки дочери Пескова является беспочвенным. Также озвучили сумму стипендии девушки.
Пескова получает приличную стипендию
Пескова получает приличную стипендию
https://www.instagram.com/stpellegrino/?hl=uk

Вокруг Европарламента в последнее время разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что стажером ведомства неожиданно стала дочь “правой руки Путина” Дмитрия Пескова Елизавета. В ЕС озвучили, сколько денег девушка получает во время стажировки, пишет AFP.

В пресс-службе Европарламента рассказали, что Елизавета Пескова действительно является их стажером. Девушка практикуется у евродепутата Эмерика Шопрада.

К слову, этот одиозный депутат известен тем, что был наблюдателей псевдореферендума в аннексированном Крыму. Более того, он не раз заявлял журналистам, что считает Крым “исконно русским”.

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На время стажировки Европейский парламент выплачивает Песковой стипендию в размере 1 тысячи евро.

В ведомстве заявили, что ни Пескова, ни депутат Шопрад не имеют доступа к конфиденциальной информации. Поэтому скандал вокруг стажировки дочери Пескова в Европарламенте считают беспочвенным.

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Напомним, ранее стало известно, что  дочь Дмитрия Пескова стажируется в Европарламенте. Елизавета Пескова работает стажером Европарламента в офисе Эмерика Шопрада, евродепутата от Франции.

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Теги: Елизавета Пескова, Европарламент, скандал, стипендия, Дмитрий Песков
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Комментариев (3)
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Gagarinn    26.02.2019, 13:43
Оценка:  +1
Gagarinn
Ну что сколеновставатели лапотные, много ваших детей на стажировке в ЕС?
Ваши только по колхозам на картошке да в коровниках? Хотя какая у вас лаптей может быть картошка
Gagarinn    26.02.2019, 13:45
Оценка:  +1
Gagarinn
А песков свою кобылку пристроил.
Ехидный    26.02.2019, 13:24
Оценка:  +1
Ехидный
Пригрели дочку Писькина - понятно за что, достаточно только посмотреть на рабочие губы
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