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В Индии разбился военный самолет

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Крушение самолета ВВС Индии произошло в штате Джамму и Кашмир. По предварительным данным, погибли два пилота.
В Индии разбился военный самолет
В Индии разбился военный самолет
indianexpress.com

В северном индийском штате Джамму и Кашмир потерпел крушение самолет ВВС Индии, погибли два пилота. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает Indian Express.

По данным издания, крушение произошло около 10.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в округе Бадгам. Причины падения не сообщаются.

По предварительной информации, два пилота погибли.

Тем временем, по информации AFP, пакистанские военные заявили, что сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве.

Напомним, минувшей ночью в пограничном штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными.

Как сообщалось, 12 февраля в Индии также потерпел крушение военный самолет МиГ-27.

 

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, самолет, Индия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olshankin    27.02.2019, 09:43
Оценка:  0
Olshankin
Индия неудачно бомбит базы пакистанских активистов. Итог: 2 самолета и пилоты тю-тю
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