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В Западной Европе температура бьет рекорды

Комментариев: 2
В городах Бельгии, Франции и Великобритании люди в легкой одежде греются на солнце.
В Западной Европе - аномальное тепло
В Западной Европе - аномальное тепло
facebook.com/BFMTV

В Западной Европе установилась аномально теплая для февраля погода. Температурные рекорды, в частности, фиксируются в Великобритании, Франции, Бельгии, Дании.

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Так, в Брюсселе и Лондоне зафиксировано 20 градусов по Цельсию, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C).

В бельгийском городе Дурб был зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.

В то же время из-за отсутствия осадков и ветра ухудшается экологическая ситуация. Людей просят быть осторожными: до конца этой недели европейцы будут страдать от сильного загрязнения воздуха из-за резкого аномального потепления.

Ранее сообщалось, что в Британии впервые в истории зимой зафиксировано выше +20. На фоне этого в стране вспыхнули масштабные лесные пожары.

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Теги: глобальное потепление, Европа, рекорд, погода, видео, Тепло, Западная Европа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Olshankin    28.02.2019, 11:41
Оценка:  -1
Olshankin
Люди съэкономят на отоплении. Газпром в убытках!
prontozaurus    28.02.2019, 11:17
Оценка:  -2
prontozaurus
Час фреон закачувати в батареї.
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