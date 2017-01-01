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Ким Чен Ын впервые пообщался с западной прессой

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Севернокорейский лидер обычно игнорирует вопросы иностранных журналистов, однако в Ханое сделал исключение.
Ким Чен Ын ответил на вопрос западного журналиста
Ким Чен Ын ответил на вопрос западного журналиста

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе саммита во Вьетнаме в четверг, 28 февраля, вероятно, впервые ответил на вопрос иностранного журналиста. Об этом уникальном случае пишут западные СМИ, в частности Politico.

Отмечается, что Ким Чен Ын обычно не отвечает на вопросы иностранных журналистов.

Инцидент произошел, когда Трамп и Ким должны были начать переговоры, а представителей прессы попросили покинуть помещение.

"Руководитель Ким, вы уверены?" - успел выкрикнуть вопрос журналист. В ответ Ким сделал паузу и через переводчика заявил: "Пока рано говорить (об итогах саммита. - ред.), но я настроен оптимистично. Я чувствую, что мы можем получить хороший результат", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США, который закончился раньше запланированного времени. В итоге главы обеих стран отказались от подписания совместного документа и отменили совместный обед. 

По словам Трампа, КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти пока Северная Корея не готова выполнить требования США.

 

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Теги: Северная Корея, саммит, журналист, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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