Внимание: за детьми снова охотится МОМО, - СМИ
В мире в очередной раз заговорили о смертельной опасности для детей. Известная МОМО возвратилась под видом безобидного мульпродукта, пишет The Guardian.
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Подозрительный контент появился на видеохостинге Youtube Kids. Если вы уверены, что ваш ребенок смотрит мультфильмы, присмотритесь лучше к этому контенту.
Родители со всего мира сообщают, что посредине безобидного детского мультфильма популярного видеохостинга на экране появляется МОМО.
Мать 5-летней девочки из города Челтнем сообщила, что застала дочь, которая обрезала себе волосы в ванной. Девочка созналась, что МОМО заставила ее это сделать.
8-летний мальчик из Эдинбурга приставил себе нож к горлу по совету этого персонажа из сети.
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Эксперты говорят, что рассказы о МОМО травмируют детскую психику. Нужно просто тщательно выбирать контент для просмотра.
К сожалению, Youtube не может мгновенно блокировать опасные видео, до тех пор пока на их содержимое никто не пожалуется.
Напомним, У подростков появилась новая смертельно опасная игра. Суть игры заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.