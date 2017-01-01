В Чехии столкнулись два поезда

Составы врезались лоб в лоб. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек.

Два поезда столкнулись в Восточной Чехии twitter.com/HZS_Pardubice

В Чехии шесть человек получили ранения в результате столкновения двух поездов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь компании Чешские железные дороги Петер Штяглавский, пишет ТАСС.

Инцидент произошел у города Ронов-над-Доубравоу.

"Произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры", - сказал Штяглавский.

Пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

Создана комиссия экспертов, она определит, почему поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", - сказал представитель компании Чешские железные дороги.

U zeleznicn'i nehody zasahuje 6 jednotek hasicu. Vyprostili jsme pomoc'i vakuov'ych a vanov'ych nos'itek pet osob z vlaku. Ve vlaku melo cestovat asi 15 osob s t'im, ze nekter'e podle strojvedouc'iho odesly samovolne. Hasici nyn'i zabezpecuj'i m'isto nehody ve spolupr'aci s dr'azn'imi hasici. pic.twitter.com/g1Z0YHLKJQ — HZS Pardubick'y kraj (@HZS_Pardubice) 4 марта 2019 г.

Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погиб один человек,около 60 получили трамвы различной степени тяжести.

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