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В Чехии столкнулись два поезда

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Составы врезались лоб в лоб. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек.
Два поезда столкнулись в Восточной Чехии
Два поезда столкнулись в Восточной Чехии
twitter.com/HZS_Pardubice

В Чехии шесть человек получили ранения в результате столкновения двух поездов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь компании Чешские железные дороги Петер Штяглавский, пишет ТАСС.

Инцидент произошел у города Ронов-над-Доубравоу.

"Произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры", - сказал Штяглавский.

Пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

Создана комиссия экспертов, она определит, почему поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", - сказал представитель компании Чешские железные дороги.

 

 

Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погиб один человек,около 60 получили трамвы различной степени тяжести. 

Момент взрыва поезда в Каире попал на видео

 

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Теги: Поезд, столкновение, Чехия, пассажиры, пассажирские перевозки, поезда
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Источник: korrespondent.net

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