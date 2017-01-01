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В Польше арестовали мужчину, который рассылал угрозы нескольким мэрам

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Спецслужбы Польши вычислили мужчину, который присылал письма с угрозами мэрам польских городов, а также экс-президенту страны.
Полиция допрашивает арестованного
Полиция допрашивает арестованного
http://policja.pl

Вчера, 4 марта, полиция Польши задержала мужчину, который рассылал анонимные угрозы экс-президенту Леху Валенсе и мэрам нескольких городов. Об этом сообщает Польское радио.

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Задержанным оказался 28-летний житель Кракова, который находился в Варшаве. Полиция планирует провести ряд психиатрических экспертиз.

Известно, что с пятницы по понедельник бывший президент Лех Валенса и несколько мэром польских городов получили странные посылки. В конверте было письмо с угрозами и один патрон. Некоторые потерпевшие говорят, что получили фотографию убитого мэра Гданьска Павла Адамовича с надписью “game over”.

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Мужчину сейчас допрашивают, ведь до сих пор неизвестен мотив таких поступков. Всего он отослал 10 писем для чиновников Польши.

Напомним, накануне СМИ писали, что в Польше мэры двух городов получили письма с угрозами и гильзами. Мэры Ряшева и Кракова получили анонимные письма с угрозами расправы, а также гильзы от патронов.

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Теги: Польша, мэр, угрозы, патроны
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