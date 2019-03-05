Самолеты США пятого поколения разместят в ЕC на постоянной основе

Американские самолеты пятого поколения разместят в ЕС на постоянной основе, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Соединенные Штаты Америки разместят самолеты пятого поколения в Европе на постоянной основе. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Европейского командования Воздушных сил США, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

"ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое. Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность. Я рассчитываю, что они будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе", - отметил Скапарротти.

Ранее стало известно, что в США намерены создать единое Космическое командование.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин.

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