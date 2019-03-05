Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолеты США пятого поколения разместят в ЕC на постоянной основе

Комментариев: 0
Американские самолеты пятого поколения разместят в ЕС на постоянной основе, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе.
Американский истребитель пятого поколения
Американский истребитель пятого поколения
wikipedia.org

Соединенные Штаты Америки разместят самолеты пятого поколения в Европе на постоянной основе. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Европейского командования Воздушных сил США, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

"ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое. Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность. Я рассчитываю, что они будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе", - отметил Скапарротти.

Ранее стало известно, что в США намерены создать единое Космическое командование.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, США, ЕС, авиация, самолет, ВВС, истребитель, самолеты, ВВС США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь