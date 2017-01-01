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Хакеры из Ирана атаковали 200 компаний по всему миру – Microsoft

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Киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов, утверждают в корпорации.
За атаками может стоять хакерская группировка Holmium
За атаками может стоять хакерская группировка Holmium
Getty Images

Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, опубликованного в среду, 6 марта.

Отмечается, что жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка – APT33, утверждается в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

Ранее СМИ сообщили, что связанные с Китаем хакеры осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках похищения исследований в области военно-морских технологий.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Microsoft, компании, хакеры, Иран, хакер, ущерб, кибербезопасность, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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