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В Южной Корее на заводе произошла утечка аммиака

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Авария произошла из-за автобуса, который зацепил газопровод, пролегающий между зданиями.
Пострадали не менее 23 человек
Пострадали не менее 23 человек

На мясоперерабатывающем заводе в городе Ымсон в Южной Корее произошла утечка аммиачного газа. Пострадали 23 человека. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Yonhap News.

В общей сложности из большой цистерны объемом 1 500 кг утекло 300 кг газа.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Варшаве в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале в больницу попали 14 человек.

В Крыму произошла утечка токсичных отходов - СМИ

 

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Теги: Южная Корея, завод, КНДР, аммиак, утечка газа
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Источник: korrespondent.net

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