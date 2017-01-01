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Протесты в Алжире: власти остановили движение поездов

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В Алжире протестуют против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Протесты в Алжире
Протесты в Алжире

Власти Алжира из-за акций протеста против президента Абдель Азиза Бутефлика приостановили движение поездов метро. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Reuters.

Запланированные акции протеста должны начаться во второй половине дня.

Граждане страны призвали устроить "Марш 20 миллионов", что должно стать самой крупной демонстрацией в стране. 

 

 

Напомним, в антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.

Известно, что Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.

 

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Теги: Поезд, протесты, фото, Алжир, протест, поезда, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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