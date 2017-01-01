ВОЗ представила новую стратегию по борьбе с гриппом

В организации глобальный план назвали самым масштабным и перспективным из тех, которые принимались ранее.

Всемирная организация здравоохранения представила Глобальную стратегию по борьбе с гриппом на период с 2019 по 2030 год. Информация об этом появилось на сайте организации 11 марта.

Отмечается, что целью новой стратегии является предотвращение случаев заболевания сезонным гриппом, контроль передачи этой болезни от животного к человеку и подготовка к следующей пандемии гриппа.

По данным ВОЗ, грипп остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире.

Ежегодно наблюдается один миллиард случаев заболевания, из которых от трех до пяти миллионов - тяжелые. Также фиксируют от 290 тысяч до 650 тысяч смертельных исходов, связанных с гриппом.

ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию против гриппа как наиболее эффективный способ избежать болезни.

Организация планирует побудить мировые правительства к созданию собственных программ, нацеленных на борьбу с гриппом.

Напомним, в течение прошлой календарной недели в Украине от гриппа скончались четыре человека, среди которых ребенок.

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