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В Венесуэле разбился самолет с военными

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На борту судна находились три полковника и один сержант. Об их судьбе пока ничего не известно.
В Венесуэле разбился легкий самолет
В Венесуэле разбился легкий самолет
el-nacional.com

В штате Боливар на востоке Венесуэлы в понедельник, 11 марта, потерпел крушение легкий самолет модели Cessna 206. На борту находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант, сообщает El Nacional.

Отмечается, что самолет упал в районе Гран-Сабана. Пока неизвестно, удалось ли кому-то из военнослужащих выжить. Сведений о причинах падения самолета обнародовано не было. Самолет принадлежал Aerotransporte La Monta~na.

Напомним, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Лайнер упал через шесть минут после взлета. Никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В катастрофе погибли граждане более чем 30 стран. 

 

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Венесуэла, военные
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Источник: korrespondent.net

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