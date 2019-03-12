Авиакатастрофа в Эфиопии: 27 авиакомпаний отказались от Boeing 737 MAX

Около 25 авиакомпаний в разных странах мира прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.

Катастрофа авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии заставила в общей сложности 27 авиакомпаний в разных странах мира прекратить эксплуатацию самолетов этого типа. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, полеты этих самолетов приостановлены в авиакомпаниях Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, КНР, Индонезии и Южной Кореи.

В свою очередь власти Великобритании заявили о введении временного запрета на эксплуатацию в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX 8.

"Мы распространили инструкции о приостановлении исполнения всеми операторами любых коммерческих пассажирских рейсов [с использованием Boeing 737 MAX 8], прибивающих в Великобританию, вылетающих из нее или проходящих через ее воздушное пространство", - сообщает национальное Управление гражданской авиации.

Аналогичный временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны всех модификаций этых самолетов ввели и власти Малайзии.

"Решение вступает в силу с сегодняшнего для и продлится до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении Управления воздушного транспорта страны.

Ранее аналогичное решение приняли власти Эфиопии, Австралии и Сингапура. Власти Китая и Индонезии также распорядились о временном прекращении использования этих воздушных судов.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту. Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

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