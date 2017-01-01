Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал граждан страны помолиться о восстановлении энергоснабжения.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к гражданам страны о сбережении электричества и попросил помолиться о восстановлении системы энергоснабжения.

"Я сейчас попрошу восстановления энергоснабжения, попрошу быть внимательными к каждой детали, в пик потребления я попрошу всех женщин, мужчин, детей и молодежь... экономить электричество, зажигать минимум света", – заявил венесуэльский лидер.

Мадуро также попросил соотечественников помолиться за восстановление электроэнергетической системы и мира в Венесуэле.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури. Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Тем временем оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе объявившего себя президентом Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в стране.

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