Покушение на Филиппа Киркорова: террорист назвал имя заказчика, - СМИ

Террорист ИГИЛ, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова сознался, что заказал певца якобы Максим Галкин.

Сам Киркоров тоже не комментирует ситуацию facebook.com/pg/kirkorovofficial

Дело о возможном покушении на певца Филиппа Киркорова набирает оборотов. Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четырех мужчин в подготовке теракта на концерте Киркорова еще в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на комментарий адвоката одного из дагестанцев.

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Сегодня появилась информация о том, что один из обвиняемых террористов 20-летний Хидирнеби Казуев назвал имя заказчика. Немного деталей расследования журналистам издания Коммерсант рассказал тот же адвокат Исрафил Гададов.

Правозащитник рассказал, что его подзащитный на допросе рассказал интересную историю. Когда тот гулял по Москве, к нему неожиданно подошел Максим Галкин, муж бывшей жены Киркорова Аллы Пугачевой.

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Шоумен якобы предложил убить Киркорова за два миллиона рублей. Казуев взял аванс в размере одного миллиона, но потом отказался от дела. Оказывается, террорист подумал, что могут пострадать невинные люди.

Обвиняемый предложил сделать очную ставку между ним, Галкиным, Киркоровым и Пугачевой, но в МВД отказались, ссылаясь на то, что преступник намеренно затягивает следствие.

Сам Максим Галкин отказался от комментариев.

Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу, - ответил Галкин.

Напомним, Киркоров и Басков извинились за клип. Новое пародийное видео вышло на канале Александра Гудкова Чикен Карри.