Пентагон ввел ограничения на трансгендеров в армии
Принятый документ будет действовать с 12 апреля. В нем указано, что трансгендерам запрещается служить в армии, если им необходимо гормональное лечение или операция.
Читай также: Трамп продлил санкции против Ирана
Отказы в принятии на службу будут рассматривать в индивидуальном порядке.
Об этом сообщает Reuters.
В 2017 году Дональд Трамп объявил о запрете трассексуалам служить в армии, но сейчас пересмотрел свое решение, приняв во внимание рекомендации Пентагона. На его решение также послужили и многочисленные иски в суд за ущемление прав.
Кроме того, в сообщении говорится, что решение Трампа в корне меняет политику его предшественника Барака Обамы. Именно предыдущий Президент США разрешил транссексуалам служить в вооруженых силах открыто.
Читай также: США ввели санкции против российского банка за помощь Венесуэле
Благодаря новым правкам 37-летний Николас Бэйд,который является трансгендером, может поступить на военную слежбу в США.
Напомним, что США в 2020 году выделит деньги Украине на усиление безопасности.