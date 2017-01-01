Пентагон ввел ограничения на трансгендеров в армии

Министерство обороны США вводит ограничения для трансгендеров на службу в армии.

Трамп принял решение ограничить возможность службы в армии для трансгендеров wikipedia.org

Принятый документ будет действовать с 12 апреля. В нем указано, что трансгендерам запрещается служить в армии, если им необходимо гормональное лечение или операция.

Читай также: Трамп продлил санкции против Ирана

Отказы в принятии на службу будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Об этом сообщает Reuters.

В 2017 году Дональд Трамп объявил о запрете трассексуалам служить в армии, но сейчас пересмотрел свое решение, приняв во внимание рекомендации Пентагона. На его решение также послужили и многочисленные иски в суд за ущемление прав.

Кроме того, в сообщении говорится, что решение Трампа в корне меняет политику его предшественника Барака Обамы. Именно предыдущий Президент США разрешил транссексуалам служить в вооруженых силах открыто.

Читай также: США ввели санкции против российского банка за помощь Венесуэле

Благодаря новым правкам 37-летний Николас Бэйд,который является трансгендером, может поступить на военную слежбу в США.

Напомним, что США в 2020 году выделит деньги Украине на усиление безопасности.

